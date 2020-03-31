Пациента с подозрением на коронавирус перевозят в Пермь с юга региона

Пациента с подозрением на коронавирус перевозят из Чайковского в Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из Чайковского в Пермь перевозят мужчину, который может быть болен коронавирусом. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов Прикамья заявила глава регионального минздрава Оксана Мелехова.

«В настоящий момент у нас находится пациент в городе Чайковском с предварительным положительным диагнозом. Он транспортируется в город Пермь», — сказала Мелехова. Она уточнила, что сейчас в муниципалитетах также готовят клиники для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 13:00 31 марта в Пермском крае подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. 58 человек госпитализровано с признаками ОРВИ, еще почти 4000 человек без признаков ОРВИ находится на самоизоляции дома.