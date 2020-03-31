30 марта 2020
29 марта 2020
28 марта 2020

Пациента с подозрением на коронавирус перевозят в Пермь с юга региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, носилки, санавиация, санитарная авиация
Пациента с подозрением на коронавирус перевозят из Чайковского в ПермьФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из Чайковского в Пермь перевозят мужчину, который может быть болен коронавирусом. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов Прикамья заявила глава регионального минздрава Оксана Мелехова.

«В настоящий момент у нас находится пациент в городе Чайковском с предварительным положительным диагнозом. Он транспортируется в город Пермь», — сказала Мелехова. Она уточнила, что сейчас в муниципалитетах также готовят клиники для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 13:00 31 марта в Пермском крае подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. 58 человек госпитализровано с признаками ОРВИ, еще почти 4000 человек без признаков ОРВИ находится на самоизоляции дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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