Выборы свердловского мэра сорвались из-за коронавируса

Назначенное на 31 марта заседание думы городского округа Рефтинский, на котором планировалось избрать главу муниципалитета, отменено из-за пандемии коронавируса.
Как сообщили URA.RU в думе, в случае его проведения был бы нарушен указ губернатора Евгения Куйвашева о противодействии распространения коронавирусной инфекции. В документе устанавливается предельная численность людей, которым разрешено находиться в закрытом помещении.
Дата нового заседания пока не назначена. «Просим отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в размещенном на сайте органа власти объявлении.
Ранее конкурсная комиссия допустила к участию в выборах мэра Рефтинского двух кандидатов: заместителя главы администрации по экономике Наталью Мельчакову и управляющего МУП «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрия Васильева.