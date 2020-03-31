30 марта 2020

Выборы свердловского мэра сорвались из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Пандемия срывает планы свердловских политиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначенное на 31 марта заседание думы городского округа Рефтинский, на котором планировалось избрать главу муниципалитета, отменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили URA.RU в думе, в случае его проведения был бы нарушен указ губернатора Евгения Куйвашева о противодействии распространения коронавирусной инфекции. В документе устанавливается предельная численность людей, которым разрешено находиться в закрытом помещении.

Дата нового заседания пока не назначена. «Просим отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в размещенном на сайте органа власти объявлении.

Ранее конкурсная комиссия допустила к участию в выборах мэра Рефтинского двух кандидатов: заместителя главы администрации по экономике Наталью Мельчакову и управляющего МУП «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрия Васильева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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