В России предложили отменить браки и разводы на время коронавируса

Минюст России предложил приостановить заключение и расторжение браков. Такие меры предлагается принять на время эпидемии коронавируса.
«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков», — говорится в сообщении. Отмечается, что свадьбы предлагается разрешить играть только в исключительных случаях. При этом на церемония должна проходить без посторонних, пишет
Ранее 27 российских регионов ввели режим самоизоляции. Позже Госдума приняла пакет законопроектов по коронавирусу. Согласно инициативам, нарушителям карантина и создателям фейков будут грозить многомиллионные штрафы и лишения свободы, передает «
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