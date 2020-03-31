В России предложили отменить браки и разводы на время коронавируса

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Свадьбы предлагается играть только в исключительных случаяхФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минюст России предложил приостановить заключение и расторжение браков. Такие меры предлагается принять на время эпидемии коронавируса.

«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков», — говорится в сообщении. Отмечается, что свадьбы предлагается разрешить играть только в исключительных случаях. При этом на церемония должна проходить без посторонних, пишет Life. Помимо этого Минюст просит россиян перенести даты своих свадеб на более поздние сроки.

Ранее 27 российских регионов ввели режим самоизоляции. Позже Госдума приняла пакет законопроектов по коронавирусу. Согласно инициативам, нарушителям карантина и создателям фейков будут грозить многомиллионные штрафы и лишения свободы, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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