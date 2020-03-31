В Москве нарушителей карантина будут отслеживать

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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камера видеонаблюдения
Москвичей могут отслеживать по уличным камерамФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для выхода из дома в условиях карантина жителям Москвы предстоит получать специальный QR-код на сайте мэрии. При этом если код будет отсутствовать, полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Об этом указано в служебных презентациях московской мэрии, однако это содержание может быть еще не финальной версии.

Как пишет «Коммерсант», в презентации речь идет о разделении всех находящихся в карантине москвичей на несколько групп. Без ограничений перемещаться из своих квартир до офисов смогут «работающие» граждане и обладатели «заданных групп удостоверений», в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации. При этом отправляться в «длительные разовые/периодические поездки по городу и за город» и «срочно выходить по базовым потребностям» предстоит только по заявке, поданной в заранее заданный адрес назначения.

Ожидается, что все три группы граждан, кроме обладателей удостоверений, должны будут зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и заполнить необходимые данные. Затем москвичу будет выдан уникальный QR-код на одну операцию. Выходить из дома жители столицы смогут только вместе с этим кодом на смартфоне или в распечатанном виде. Также для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель — для этого необходимо подать список работников с фотографиями и паспортными данными.

Для контроля москвичей, помимо сотрудников полиции, могут задействованы уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и информация об оплате товаров банковскими картами. При этом штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.

В связи с распространением коронавируса в Москве с 30 марта введен домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста, напоминает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов последовать примеру столицы, пишет «Национальная служба новостей».

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