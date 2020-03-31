В Москве нарушителей карантина будут отслеживать

Для выхода из дома в условиях карантина жителям Москвы предстоит получать специальный QR-код на сайте мэрии. При этом если код будет отсутствовать, полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Об этом указано в служебных презентациях московской мэрии, однако это содержание может быть еще не финальной версии.
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Ожидается, что все три группы граждан, кроме обладателей удостоверений, должны будут зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и заполнить необходимые данные. Затем москвичу будет выдан уникальный QR-код на одну операцию. Выходить из дома жители столицы смогут только вместе с этим кодом на смартфоне или в распечатанном виде. Также для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель — для этого необходимо подать список работников с фотографиями и паспортными данными.
Для контроля москвичей, помимо сотрудников полиции, могут задействованы уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и информация об оплате товаров банковскими картами. При этом штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.
В связи с распространением коронавируса в Москве с 30 марта введен домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста, напоминает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов последовать примеру столицы, пишет «Национальная служба новостей».
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