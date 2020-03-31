Фельдшер скорой помощи районной больницы села Кизильского госпитализирована с подозрением на коронавирус. Первый тест дал условно-положительный результат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, женщина брала анализы у местного жителя, у которого коронавирус уже подтвержден лабораторией «Вектор» в Новосибирске. Все бригады скорой помощи отправлены на карантин.
«Фельдшер находится в инфекционном отделении», — уточнили в пресс-службе. Ждут ответа из Новосибирска.
Мужчина, от которого медработник могла заразиться, заболел после поездки в Объединенные Арабские Эмираты. По данному факту проведено служебное расследование. Как заявили в минздраве региона, больница получила в полном объеме средства индивидуальной защиты. Фельдшер призналась, что снимала защитные очки, когда заполняла бумаги.
Все бригады скорой помощи пришлось отправить на самоизоляцию. У всех взяты анализы, всем выданы противовирусные препараты, симптомов заболевания нет.
В Челябинской области на сегодняшний день зарегистрировано 14 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторией «Вектор». 31 марта губернатор Алексей Текслер ввел режим всеобщей изоляции
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «