Челябинца, приехавшего из Дубая, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Уроженец Челябинской области торговал мясом на башкирском рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорскую больницу доставили уроженца Челябинской области, который торговал мясом на сибайском рынке в Башкортостане. Врачи подозревают, что пациент болен коронавирусом и мог заразить инфекцией своих покупателей. До этого он приехал из отпуска, но не ушел на самоизоляцию.

«У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение», — прокомментировал URA.RU информацию главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Он также добавил, что граждане пересекли границу в Уфе и не сообщили о себе в Роспотребнадзор, как того требует порядок. По его словам, точный диагноз ему и его жене поставят после того, как получат результаты из института «Вектор».

Вместе с тем медики пытаются выйти на всех людей, с кем могли контактировать заболевшие. Им рекомендуют не покидать свои дома и соблюдать режим самоизоляции. У их родственников также взяли анализы.

Ранее сообщалось, что в России разработали препарат для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство называется «Мефлохин» и ранее прошло проверку на эффективность при лечении малярии, напоминает агентство Nation News.