В России эпидемия коронавируса отстает от Италии на месяц

Карантинные меры могут остановить рост числа заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Италии приостановился резкий рост числа больных коронавирусом. При этом сообщения о первых зараженных в России и Италии были в один день — 31 января. Однако, по мнению вирусолога, доктора медицинский наук Анатолия Альтштейна, в России пока рано говорить о стабилизации роста числа больных коронавирусом.

«Две тысячи [заболевших] в Италии было 2 марта, мы отстаем от Италии примерно на месяц, поэтому сравнивать эпидемию в России и то, как она развивалась в Италии, довольно сложно», — подчеркнул вирусолог. По его мнению, летальность от коронавируса в России можно сравнивать с показаниями Германии. «Смертность тоже надо считать правильно — это не просто число смертей на число зараженных, нужно брать число зараженных на неделю раньше, потому что умирают люди, которые заболели неделю назад. В Германии [смертность] порядка 2%, а у нас 1,8%», — объяснил он.

В Германии рост числа заболевших продолжается. На 31 марта заболело 67 051 человек (+926) умерло 650 больных (+34). «В Германии не вводили такие строгие меры [как в России]», — объяснил высокую цифру зараженных вирусолог Тимур Пестерев.

В Италии 31 марта известно о 10 1739 больных (+4 050), умерло 11 691 (+756). Смертность в Италии остается самой высокой — умирает более 11,4% всех заболевших. В США сообщается о 146 359 заболевших коронавирусом (за сутки + 4 670), там умерло 3 173 человек (+220). В Испании коронавирусом заразилось 87 956 человек (+2 761), умерло 7 716 (+376).

В России коронавирус выявлен у 2337 человек (+500), скончалось 17 человек (+8). Всего в мире зафиксировано около 776 тысяч зараженных коронавирусом, погибло почти 38 тысяч человек. Ранее вирусологи называли образцовым опыт Южной Кореи, где удалось остановить рост заболеваемости. По мнению Анатолия Альтштейна, через неделю будет ясно, сможет ли Россия с помощью карантинных мер переломить течение эпидемии. Тимур Пестерев отметил, что судить о тенденциях можно будет лишь спустя две недели.

В России пока число умерших от коронавируса невелико