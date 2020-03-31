30 марта 2020

В Челябинске из-за коронавируса обеззараживают улицы. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка городских дорог. Челябинск
Улицы обрабатывают с 16 до 22 часовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске 31 марта спецтехника приступила к санитарной обработке улиц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, эти меры предпринимаются для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в областном центре.

О том, что улицы городов станут обрабатывать дезинфицирующими растворами, на утреннем брифинге заявил губернатор Алексей Текслер. «Начнем с Челябинска», — уточнил глава региона.

Обработка производится с 16 до 22 часов. По требованию Роспотребнадзора, в цистерны спецмашин залит дезинфицирующий раствор, составленный на основе перекиси водорода. Поливальные машины сопровождают экипажи ГИБДД.

Из-за коронавируса в Челябинской области введен режим всеобщей самоизоляции.

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Санитарная обработка городских дорог. Челябинск
Используется дезинфицирующий раствор
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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