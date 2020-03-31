Свердловские власти объяснили резкий рост числа заболевших коронавирусом в Екатеринбурге. Как заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, девять подтвержденных диагнозов за один день — это следствие задержки анализов на коронавирус, по-прежнему направляемых для подтверждения в Новосибирск, в НИИ вирусологии «Вектор».
«У нас движение шло по 2-3 случая в день, сегодня пришли анализы за несколько дней, — пояснил Павел Креков. — Со всеми подозреваемыми на коронавирус мы проводим необходимый комплекс мероприятий». По словам замгубернатора, шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести, в том числе одна пожилая пациентка — на аппарате искусственной вентиляции легких. «Все остальные — в удовлетворительном состоянии», — отметил Креков.
Как сообщало ранее URA.RU, сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился сегодня еще у девяти свердловских пациентов, таким образом, на 31 марта в Екатеринбурге — 33 зафиксированных случая этого заболевания. При этом сейчас в ГКБ №40 Екатеринбурга находится 28 пациентов, так как пятеро выздоровевших были выписаны сегодня и в предыдущие дни.
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