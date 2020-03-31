30 марта 2020

Губернатор Куйвашев и уральский полпред Цуканов проверили госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев и Цуканов проверили готовность госпиталяФото: Евгений Куйвашев, Instagram
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Коронавирус COVID-19

Гбернатор Свердловской области и полпред президента в УрФО Николай Цуканов побывали в «Екатеринбург-ЭКСПО», где в рамках учений по борьбе с коронавирусом развернут мобильный госпиталь. Об этом сообщил губернатор в своем Instagram.

«Необходимо доработать временный госпиталь. Я поручил проработать возможность установки в нем аппаратов ИВЛ и другой медтехники, которая может понадобиться при осложнениях у зараженных коронавирусом пациентов», — написал Евгений Куйвашев. Губернатор считает, что на всякий случай надо быть готовыми к самому худшему развитию событий, хотя, конечно, надеется, что все закончится благополучно.

Ранее URA.RU сообщало, что помещении «Екатеринбург-ЭКСПО» был развернут госпиталь на три тысячи мест. Проведена тренировка по оперативному развертыванию спальных мест, медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и пр. В случае нужды, этот госпиталь может стать местом размещения и здоровых людей, вернувшиеся, к примеру, из-за рубежа.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. Из них семь человек уже вылечены и выписаны из больницы.

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Фото: Департамент информации Свердловской области
Фото: Департамент информации Свердловской области
Фото: Департамент информации Свердловской области
Фото: Департамент информации Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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