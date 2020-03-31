Улицы Кургана заметно опустели после призывов региональных властей не выходить из дома на этой неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. URA.RU сравнило, как выглядят самые оживленные улицы города 31 марта с фотографиями, сделанными до введения ограничений.
Поток машин и пешеходов в Кургане заметно уменьшился. На парковках в центре города, где обычно невозможно найти места, практически нет автомобилей. Остановки общественного транспорта в центре города пустуют, в автобусах также практически нет пассажиров. Многие магазины, кафе и другие учреждения не работают. При этом на улицах города стало заметно больше сотрудников полиции.
С 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности, однако уже принято решение объявить с 1 апреля режим полной изоляции. Это означает, что количество людей на улицах областного центра с завтрашнего дня может еще уменьшиться. Также есть вероятность, что в городе временно отменят автобусное сообщение.
21 марта в регионе подтвердился первый случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.
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