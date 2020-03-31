Обезлюдевшие улицы Кургана патрулируют сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Улицы Кургана заметно опустели после призывов региональных властей не выходить из дома на этой неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. URA.RU сравнило, как выглядят самые оживленные улицы города 31 марта с фотографиями, сделанными до введения ограничений.

Поток машин и пешеходов в Кургане заметно уменьшился. На парковках в центре города, где обычно невозможно найти места, практически нет автомобилей. Остановки общественного транспорта в центре города пустуют, в автобусах также практически нет пассажиров. Многие магазины, кафе и другие учреждения не работают. При этом на улицах города стало заметно больше сотрудников полиции.

Улица Гоголя — обычно одна из самых оживленных в Кургане (фото сделано в августе 2019 года) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

31 марта на улице Гоголя практически нет машин и пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле площади имени Ленина обычно также оживленное движение, а на стоянках нет свободных мест (фото сделано в июне 2018 года) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

31 марта здесь нет пробок, а на парковке много свободных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности, однако уже принято решение объявить с 1 апреля режим полной изоляции. Это означает, что количество людей на улицах областного центра с завтрашнего дня может еще уменьшиться. Также есть вероятность, что в городе временно отменят автобусное сообщение.

21 марта в регионе подтвердился первый случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.

В центре Кургана практически не осталось пешеходов и машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площадь имени Ленина в августе 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площадь имени Ленина 31 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опустел не только центр города. Вот так выглядел Галкинский переезд всего месяц назад (фото сделано 28 февраля) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас дорога здесь свободна даже в час пик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU