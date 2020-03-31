30 марта 2020

Улицы Кургана опустели из-за коронавируса. Как карантин изменил город. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
Обезлюдевшие улицы Кургана патрулируют сотрудники полицииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Улицы Кургана заметно опустели после призывов региональных властей не выходить из дома на этой неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. URA.RU сравнило, как выглядят самые оживленные улицы города 31 марта с фотографиями, сделанными до введения ограничений.

Поток машин и пешеходов в Кургане заметно уменьшился. На парковках в центре города, где обычно невозможно найти места, практически нет автомобилей. Остановки общественного транспорта в центре города пустуют, в автобусах также практически нет пассажиров. Многие магазины, кафе и другие учреждения не работают. При этом на улицах города стало заметно больше сотрудников полиции.

Виды города. Курган
Улица Гоголя — обычно одна из самых оживленных в Кургане (фото сделано в августе 2019 года)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
31 марта на улице Гоголя практически нет машин и пешеходов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Виды города. Курган
Возле площади имени Ленина обычно также оживленное движение, а на стоянках нет свободных мест (фото сделано в июне 2018 года)
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
31 марта здесь нет пробок, а на парковке много свободных мест
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности, однако уже принято решение объявить с 1 апреля режим полной изоляции. Это означает, что количество людей на улицах областного центра с завтрашнего дня может еще уменьшиться. Также есть вероятность, что в городе временно отменят автобусное сообщение.

21 марта в регионе подтвердился первый случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.

Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
В центре Кургана практически не осталось пешеходов и машин
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Виды города. Курган
Площадь имени Ленина в августе 2019 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
Площадь имени Ленина 31 марта
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Галкинский мост. Курган
Опустел не только центр города. Вот так выглядел Галкинский переезд всего месяц назад (фото сделано 28 февраля)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган
Сейчас дорога здесь свободна даже в час пик
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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