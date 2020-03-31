В Кремле рассказали, как часто Путин тестируется на коронавирус

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на заражение коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин тестируется регулярно. Все нормально», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
На прошлой неделе Путин посещал Московскую городскую клиническую больницу №40, где находятся зараженные коронавирусной инфекции. В частности, глава государства общался с главным врачом медучреждения Денисом Проценко. По информации СМИ, сегодня у Проценко диагностировали коронавирус. По словам сотрудников больницы, состояние Проценко «нормальное», на данный момент он находится в Коммунарке, уточняет RT.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. В половине регионов России введен режим самоизоляции — соответствующие меры предприняты в связи с просьбой премьер-министра РФ Михаила Мишустина о принятии мер, введенных Москвой.
Как ранее заявил Владимир Путин, главной задачей в борьбе с распространением коронавируса является максимальная локализация источников инфекции. Также глава государства призвал россиян проявлять максимальную заботу о себе и своих близких, а людей пожилого возраста президент попросил оставаться дома. Кроме того, российский лидер поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с распространением COVID-19 в регионах стране, напоминает «Национальная служба новостей».
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