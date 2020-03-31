Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке рассказал о своем состоянии

Главный врач Московской городской клинической больницы №40 (Коммунарка) Денис Проценко подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», — написал Проценко. Сейчас главврач изолировался в своем кабинете, где, по его словам, есть все условия для дистанционной работы и телемедицинских консультаций. «Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — отметил медик.
О заражении Проценко стало известно 31 марта. Неделю назад Проценко принимал в больнице президента России Владимира Путина. В Кремле сообщили, что российский лидер здоров и регулярно тестируется на коронавирус.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 200 тысяч человек, передает RT. Также более 50 регионах России введен режим самоизоляции. По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, Россия верно движется к пику заболеваемости коронавирусом, пишет «Национальная служба новостей».
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