30 марта 2020
29 марта 2020

Коронавирус изменил облик Перми. Сравните город до карантина и сейчас. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки понедельник Пермь, гипермаркет семья пермь
В Перми опустели улицы после введения карантина из-за коронавирусаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки ответственно подошли к призыву о самоизоляции и очень многие горожане остались дома. Ограничительные меры в регионе до 2 апреля для большей части населения носят рекомендательный характер, но пермяки все равно стараются не выходить на улицу без нужды. URA.RU сравнило, как выглядел город до объявления карантина и что происходит сейчас.

Рядом с автовокзалом и на площади у Центрального колхозного рынка всегда было многолюдно. Сейчас же подавляющее большинство павильонов закрыто, торговых прилавков нет, а люди практически отсутствуют. Схожая ситуация и на подходе к главному железнодорожному вокзалу города.

Виды Перми
Так площадь перед ЦКР выглядела в апреле 2018 года
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь
Площадь перед ЦКР 31 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Виды Перми
Площадь перед ЖД вокзалом Перми весной 2018 года
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь
Сад камней и подход к ЖД вокзалу Перми 31 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки понедельник Пермь
Кольцо рядом с пермским автовокзалом и ЦКР 30 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На одной из центральных улиц Перми — Ленина всегда было много пешеходов, а автомобили разъезжались по трем полосам в каждую сторону. Сейчас на перекрестке Ленина-Попова зеленую секцию ожидают лишь единицы. Нет автомобилей и на Средней дамбе.

Строительство фонтана на городской эспланаде. Пермь
Улица Ленина в Перми в апреле 2018 года
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки понедельник Пермь
Улица Ленина в Перми 30 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки понедельник Пермь
Перекресток улиц Ленина и Попова в Перми 30 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь
Средняя дама в Перми 31 марта 2020 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Режим полной изоляции в регионе по указу главы Прикамья Дмитрия Махонина будет действовать со 2 апреля. Людям даны сутки, чтобы определиться с местом самоизоляции, приобрести продукты и необходимые вещи. Также в регионе все люди должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга или дальше.

В Пермском крае подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом. Почти 60 человек госпитализировано с признаками ОРВИ, еще около четырех тысяч без признаков ОРВИ находится на самоизоляции. Это те люди, которые вернулись из заграницы или контактировали с носителями инфекции.

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