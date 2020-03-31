Пермяки ответственно подошли к призыву о самоизоляции и очень многие горожане остались дома. Ограничительные меры в регионе до 2 апреля для большей части населения носят рекомендательный характер, но пермяки все равно стараются не выходить на улицу без нужды. URA.RU сравнило, как выглядел город до объявления карантина и что происходит сейчас.
Рядом с автовокзалом и на площади у Центрального колхозного рынка всегда было многолюдно. Сейчас же подавляющее большинство павильонов закрыто, торговых прилавков нет, а люди практически отсутствуют. Схожая ситуация и на подходе к главному железнодорожному вокзалу города.
На одной из центральных улиц Перми — Ленина всегда было много пешеходов, а автомобили разъезжались по трем полосам в каждую сторону. Сейчас на перекрестке Ленина-Попова зеленую секцию ожидают лишь единицы. Нет автомобилей и на Средней дамбе.
Режим полной изоляции в регионе по указу главы Прикамья Дмитрия Махонина будет действовать со 2 апреля. Людям даны сутки, чтобы определиться с местом самоизоляции, приобрести продукты и необходимые вещи. Также в регионе все люди должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга или дальше.
В Пермском крае подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом. Почти 60 человек госпитализировано с признаками ОРВИ, еще около четырех тысяч без признаков ОРВИ находится на самоизоляции. Это те люди, которые вернулись из заграницы или контактировали с носителями инфекции.
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