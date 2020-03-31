В ЯНАО с подозрением на коронавирус госпитализировали двоих газовиков

Обследование проводится в Надымской ЦРБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Двоих сотрудников ООО «Газпром добыча Надым» госпитализировали на Ямале с подозрением на коронавирус. Об этом 31 марта сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

По информации «Газпром добыча Надым», двое работников Медвежинского газопромыслового управления (поселок Пангоды), были отстранены от работы в связи с подозрением на коронавирус. «В настоящее время указанные работники госпитализированы в инфекционное отделение Надымской ЦРБ, — рассказали в пресс-службе. — Оказано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с работниками с подозрением на COVID-19».

В самом поселке Пангоды усилена дезинфекция, сотрудникам Медвежинского управления было ограничено передвижение в другие подразделения. Сотрудникам «Газпром добыча Надым» ограничили выезд за пределы Надымского района.

Факт госпитализации подтвердили в департаменте здравоохранения ЯНАО и оперативном штабе по профилактике завоза коронавируса. Результаты обследований пока не объявлялись, однако источники URA.RU сообщают: скорее всего пробы будут отрицательными, речь идет об обычной ОРВИ, но госпитализация необходима, так как действует противоэпидемиологический режим.

Это не первый случай, когда требуется госпитализировать работников с месторождений. Ранее сообщалось, что с Бованенковского месторождения в Надым было вывезено 20 вахтовиков — у двоих из них были выявлены признаки ОРВИ. Проведенные тесты были отрицательными.

Режим повышенной готовности действует в ЯНАО с 16 марта. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение, а лицам старше 60 лет не рекомендовано без крайней необходимости покидать жилища. По последним данным, ни одного случая коронавируса в регионе не выявлено, госпитализировано 15 человек, ранее находившихся в контакте с больными, 1034 человека — в карантине на самоизоляции.