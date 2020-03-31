Из-за уменьшения спроса ценник на квартиру снизился на 10-15% от рыночной стоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге из-за эпидемии коронавируса и карантина в два раза снизилось число заключаемых контрактов по аренде жилой недвижимости. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела продаж риэлторской компании «Этажи» Игорь Денисов.

«За последние три дня (включая сегодня) в 2-2,5 раза снизилась активность со стороны клиентов на аренду жилья. Замечен некоторый спад по спросу на рынке аренды и спад в плане заключения новых контрактов, так как заключение договора обычно происходит при личной встрече, которые ввиду самоизоляции сейчас практически невозможны. Рынок идёт навстречу арендаторам жилых помещений в данный момент ввиду уменьшения спроса, ценники заметно снизились на 10-15% от рыночной стоимости», — отметил он.

При этом роста числа расторжений контрактов по сравнению с прошлыми годами не замечается. «Арендаторы и арендодатели, уже заключившие между собой взаимоотношения — сохраняют спокойствие», — уточнил Денисов,

Ранее Уральская палата недвижимости сообщила, что коронавирус и кризис вынудили жителей Свердловской области активнее завершать сделки с недвижимостью. При этом в апреле и мае рынок столкнется со спадом.