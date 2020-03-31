Юлия Куманяева — гость первого прямого эфира в Instagram URA.RU Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вечером в среду, 1 апреля, в 19:00 URA.RU выйдет в прямой эфир. Для своих читателей, пребывающих (мы надеемся) в полезной самоизоляции, агентство устраивает «Кухонные разговоры» с одним из самых известных бьюти-блогеров Екатеринбурга, владелицей салонов красоты «JK» (ранее носил название «Рапунцель») и «Кума» Юлией Куманяевой.

Темами прямого эфира станут жизнь в самоизоляции и на карантине, а также проблемы малого бизнеса и лайфхаки по его спасению.

Куманяева выстроила свой бизнес с нуля, а сейчас плюсом к нему ведет онлайн-обучение для руководителей салонов красоты по всему миру. Бизнес-вумен — героиня светской хроники уральской столицы и Instagram-блогер с аудиторией более 100 тысяч подписчиков. Сегодня Юлия Куманяева сидит в самоизоляции и готова поговорить с читателями URA.RU и своего Instagram-блога.