Две авиакомпании отказались от рейсов из Перми из-за коронавируса

О временной отмене рейсов из Перми заявили авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр». Как сообщили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, отменены несколько рейсов в Москву и Уфу в связи с эпидемиологической ситуацией по короновирусу.
«Аэрофлот» отменяет сразу четыре рейса Шереметьево — Пермь — Шереметьево (СУ 1200/1201, СУ 1204/1205, СУ 1218/1218, СУ 1768/1769) запланированные по датам на 2 апреля, с возвратом в столицу 3, 5 и 6 апреля.
Авиакомпания «ЮТэйр» отменяет рейс из Перми в Уфу и обратно (ЮТ 110/109), который был запланирован на 2 апреля с обратным вылетом 3 числа.
В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса, сообщил журналистам глава региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба. Ранее стало известно, что в Перми скончался первый пациент с диагнозом коронавирус.
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