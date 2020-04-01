31 марта 2020
30 марта 2020

Две авиакомпании отказались от рейсов из Перми из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
«Аэрофлот„отменил четыре рейса из Перми в МосквуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

О временной отмене рейсов из Перми заявили авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр». Как сообщили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, отменены несколько рейсов в Москву и Уфу в связи с эпидемиологической ситуацией по короновирусу.

«Аэрофлот» отменяет сразу четыре рейса Шереметьево — Пермь — Шереметьево (СУ 1200/1201, СУ 1204/1205, СУ 1218/1218, СУ 1768/1769) запланированные по датам на 2 апреля, с возвратом в столицу 3, 5 и 6 апреля.

Авиакомпания «ЮТэйр» отменяет рейс из Перми в Уфу и обратно (ЮТ 110/109), который был запланирован на 2 апреля с обратным вылетом 3 числа.

В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса, сообщил журналистам глава региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба. Ранее стало известно, что в Перми скончался первый пациент с диагнозом коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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