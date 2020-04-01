31 марта 2020

На подъездах к Челябинской области выставили полицейские посты. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины, въезжающие в Челябинскую область, останавливает полицияФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Коронавирус COVID-19

На границах Челябинской области со стороны Башкортостана, Свердловской, Курганской и Оренбургской областей появились посты ДПС. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с теми, кто въезжает на территорию региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области, тем, кто возвращается домой, напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

«Тем, кто въезжает в область из других регионов, напоминают о мерах предосторожности и даются рекомендации для возвращении в свои регионы», — уточнили в пресс-службе.

Поводом для таких мер стало распоряжение, подписанное 31 марта губернатором Алексеем Текслером о введении в области режима всеобщей самоизоляции. Режим введен из-за пандемии коронавируса.

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С водителями проводят профилактические беседы
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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