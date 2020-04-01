В Челябинске суд вынес приговор распространителю фейков о коронавирусе

Житель города Магнитогорска оштрафован на 30 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«32-летний гражданин в комментариях к одной из публикации во „Вконтакте“ разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города, — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. — Орджоникидзевский суд Магнитогорска назначил мужчине наказание — штраф на сумму 30 тыс. рублей».
Ранее столько же пришлось заплатить жительнице города Озерска, которая распространяла в соцсетях ложную информацию о числе зараженных. Ее 13-летняя земляка за такой же проступок отделалась профилактической беседой с родителями и официальным предупреждением.
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