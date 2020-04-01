31 марта 2020
30 марта 2020

В Челябинске суд вынес приговор распространителю фейков о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Полиция. Челябинск
Информация о «закрытии» Магнитогорска оказалась фейкомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Житель города Магнитогорска оштрафован на 30 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«32-летний гражданин в комментариях к одной из публикации во „Вконтакте“ разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города, — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. — Орджоникидзевский суд Магнитогорска назначил мужчине наказание — штраф на сумму 30 тыс. рублей».

Ранее столько же пришлось заплатить жительнице города Озерска, которая распространяла в соцсетях ложную информацию о числе зараженных. Ее 13-летняя земляка за такой же проступок отделалась профилактической беседой с родителями и официальным предупреждением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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