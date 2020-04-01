Свердловская власть срочно вводит собственные штрафы для нарушителей карантина

Фиксировать факты нарушения карантина будет полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области проведет 7 апреля внеочередное заседание. В его повестку войдет вопрос о введении новой статьи в закон «Об административных правонарушениях» о введении штрафов за нарушение карантинного режима. Такое предложение рассматривается на проходящем заседании совета думы (орган, координирующий работу Заксобрания).

Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, с инициативой о введении новой санкции выступила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Размер штрафов и условия наложения административного взыскания пока неизвестны — текст законопроекте еще не направлен депутатам.

Помимо этого, депутаты рассмотрят три законопроекта о введении новых мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от карантинных мер, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Первый из них предусматривает введение льготных ставок налога на имущество организаций, второй — предоставление льгот для предприятий, пользующихся упрощенной системой налогообложения, третий — устанавливает пониженные выплаты бизнесменам, использующим патентную систему налогообложения.

Перечень мер должен быть утвержден до конца текущей недели рабочей группой по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области под руководством первого заместителя губернатора Алексея Орлова.