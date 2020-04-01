По словам адвокатов, проверки документов законны, поэтому надо подчиняться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала полицейские начали останавливать на улице граждан. Об этом URA.RU рассказали жители города. Полицейские проверяют паспорта, «пробивают» сотовые телефоны и интересуются у людей, почему они не дома.

«Я шел по улице Карла Либкнехта, неподалеку от Малышева меня остановили милиционеры, дежурящие возле азербайджанского консульства, — рассказал агентству 27-летний Данил. — Переписали данные паспорта и попросили набрать на телефоне комбинацию, чтобы высветился его идентификационный номер. После этого один стал общаться со мной, а второй позвонил куда-то и стал диктовать данные моего паспорта и телефона».

По словам парня, полицейские пояснили, что якобы неподалеку произошла кража телефона. «На самом деле они проверяли, как я соблюдаю карантин — спросили меня: «Почему вы не дома?» После того, как молодой человек объяснил, что идет на работу, его отпустили.

Схожая история произошла с 23-летней Натальей: у нее также проверили паспорт и пробили телефон. «Я достала справку с работы, но полицейские сказали, что она нужна для Роспотребнадзора, а они только переписывают данные паспорта и телефона», — говорит девушка.

В полиции Екатеринбурга заявили, что остановка граждан и проверка паспортов и телефонов законна. «Проверка сотовых — это стандартная процедура при работе сил полиции, — пояснили агентству в пресс-группе УМВД Екатеринбурга при работе. — Проверяется, числятся ли они в розыске. Людям, кто добросовестно приобрел гаджет, переживать не за что».

«Проверить документы полицейские точно имеют право, потому что есть статья 6.3 КоАП за нарушение правил поведения в условиях карантина, и обязанность составления этих протоколов возложена на полицию, — пояснил екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — 31 марта по этой статье предложили увеличить штрафы до 15-40 тысяч рублей, но президентом эти изменения пока не подписаны (сейчас штраф для граждан — от 100 до 500 рублей)».

А вот законность проверки телефона — спорный момент. «Думаю, что это „перегиб“: исходя из позиции Конституционного суда, вся информация с телефона, в том числе его IMEI (номер устройства) относится к тайне переговоров, — пояснил Колосовский. — Но есть общее правило при взаимодействии с полицией: нужно сперва выполнить все их требования (за исключением тех, которые явно незаконны — здесь такой очевидности нет), а потом, если не согласны, обжаловать».