По числу зараженных по-прежнему лидируют США Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й — с объявления пандемии.

По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 807 163 случаев заражения (+22 217 за день), 172 516 случаев выздоровления (+7 511) и 39 586 погибших (+1 802).

По числу зараженных по-прежнему лидируют США (165 392 человек, +5 703), на втором месте Италия (101 739). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (94 417, +9 222). За ними идут Китай (82 601, +96) и Германия (68 180, +2055).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

Пока есть три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский» (вспышка болезни быстро затихает), «итальянский» (остановить распространение не удается) и «американский» (долгое время сохраняется небольшое число заболевших, а потом идет резкий рост).

По последним данным, в России зафиксировано 2 334 случаев заражения (+494 за сутки), 133 человека выздоровели, 19 человек погибли.

Количество заболевших коронавирусом в России растет медленнее, чем в странах-лидерах по числу инфицированных. По мнению вирусолога, доктора медицинский наук Анатолия Альтштейна, летальность от коронавируса в России можно сравнивать с показателями Германии: в Германии смертность порядка 2%, в России — 1,8%. В США, для сравнения, умерли 3 186 (1,93%), в Италии — 11 591 (11,4%), в Испании — 8 269 (8,76%), в Китае — 3 314 (4,02%). Но если в Германии рост числа заболевших продолжается, то в России введены более строгие меры, поэтому этого можно избежать. Также в России эпидемия коронавируса отстает от Италии на месяц. Однако о том, сможет ли Россия с помощью карантинных мер переломить течение эпидемии, можно будет судить уже через неделю.

В России пока число умерших от коронавируса невелико

Что происходит с коронавирусом в России?

В более 50 регионах России введен режим самоизоляции. Исключением не стали и уральские регионы. Теперь жители этих субъектов могут выходить из дома только в том случае, если они отправляются на работу или за покупками в ближайший магазин. Также разрешается выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. При этом им необходимо держаться друг от друга на расстоянии в полтора метра.

Первым регионом России, который объявил о введении карантина, а не режима самоизоляции, стал Краснодарский край. Его жителям запрещается не только выходить из дома куда-либо кроме аптеки и магазина, но и пользоваться личным транспортом без спецразрешения, а транзитный транспорт будет идти в обход городов и станиц региона. Также до 1 июня продлен запрет на бронирование мест в гостиницах края. Эта мера выглядит особенно разумной с учетом того, что некоторых россиян распространение коронавируса не пугает, поэтому вместо карантина они массово поехали отдыхать в Сочи.

Госдума приняла во втором чтении закон об уголовной и административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Теперь нарушителям может грозить от штрафа в размере до двух млн рублей или лишение свободы до семи лет. Также за распространение ложной информации о распространении коронавируса могут ограничить свободу сроком до пяти лет.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, россияне, не соблюдающие условия карантина по коронавируса, будут получать SMS-сообщения о нарушениях режима. Параллельно эти данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Неделю назад он принимал в больнице президента России Владимира Путина. Однако в Кремле сообщили, что российский лидер здоров и регулярно тестируется на коронавирус.

Россияне также отреагировали на ужесточение в стране борьбы с коронавирусом. В результате вирус стал главным героем мемов в соцсетях.

Какая ситуация в мире?

Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит дефицит продовольствия и голод из-за пандемии коронавируса. Это связано с трудностями логистики и нехваткой рабочей силы. В ООН отмечают, что неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса, поэтому нельзя исключать, что может произойти масштабный продовольственный кризис.

Что пишут другие СМИ?

Регионы России получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, эти деньги помогут субъектам пережить потерю доходов из-за коронавирусной инфекции.

В Минздраве РФ заявили, что система здравоохранения в России готова к возможному росту числа заболевших коронавирусом. По данным ВОЗ, Россия занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности больничными койками.

Что будет дальше?

В Минздраве РФ предупредили, что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом. Как заявил URA.RU вирусолог Виктор Зуев, пик пандемии коронавируса в России действительно должен наступить в ближайшие недели, при этом число новых заболевших будет снижаться благодаря плюсовой температуре.