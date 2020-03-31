Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й — с объявления пандемии.
По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 807 163 случаев заражения (+22 217 за день), 172 516 случаев выздоровления (+7 511) и 39 586 погибших (+1 802).
По числу зараженных по-прежнему лидируют США (165 392 человек, +5 703), на втором месте Италия (101 739). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (94 417, +9 222). За ними идут Китай (82 601, +96) и Германия (68 180, +2055).
По какому сценарию распространяется коронавирус в России?
Пока есть три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский» (вспышка болезни быстро затихает), «итальянский» (остановить распространение не удается) и «американский» (долгое время сохраняется небольшое число заболевших, а потом идет резкий рост).
По последним данным, в России зафиксировано 2 334 случаев заражения (+494 за сутки), 133 человека выздоровели, 19 человек погибли.
Количество заболевших коронавирусом в России растет медленнее, чем в странах-лидерах по числу инфицированных. По мнению вирусолога, доктора медицинский наук Анатолия Альтштейна, летальность от коронавируса в России можно сравнивать с показателями Германии: в Германии смертность порядка 2%, в России — 1,8%. В США, для сравнения, умерли 3 186 (1,93%), в Италии — 11 591 (11,4%), в Испании — 8 269 (8,76%), в Китае — 3 314 (4,02%). Но если в Германии рост числа заболевших продолжается, то в России введены более строгие меры, поэтому этого можно избежать. Также в России эпидемия коронавируса отстает от Италии на месяц. Однако о том, сможет ли Россия с помощью карантинных мер переломить течение эпидемии, можно будет судить уже через неделю.
Что происходит с коронавирусом в России?
В более 50 регионах России введен режим самоизоляции. Исключением не стали и уральские регионы. Теперь жители этих субъектов могут выходить из дома только в том случае, если они отправляются на работу или за покупками в ближайший магазин. Также разрешается выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. При этом им необходимо держаться друг от друга на расстоянии в полтора метра.
Первым регионом России, который объявил о введении карантина, а не режима самоизоляции, стал Краснодарский край. Его жителям запрещается не только выходить из дома куда-либо кроме аптеки и магазина, но и пользоваться личным транспортом без спецразрешения, а транзитный транспорт будет идти в обход городов и станиц региона. Также до 1 июня продлен запрет на бронирование мест в гостиницах края. Эта мера выглядит особенно разумной с учетом того, что некоторых россиян распространение коронавируса не пугает, поэтому вместо карантина они массово поехали отдыхать в Сочи.
Госдума приняла во втором чтении закон об уголовной и административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Теперь нарушителям может грозить от штрафа в размере до двух млн рублей или лишение свободы до семи лет. Также за распространение ложной информации о распространении коронавируса могут ограничить свободу сроком до пяти лет.
По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, россияне, не соблюдающие условия карантина по коронавируса, будут получать SMS-сообщения о нарушениях режима. Параллельно эти данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Неделю назад он принимал в больнице президента России Владимира Путина. Однако в Кремле сообщили, что российский лидер здоров и регулярно тестируется на коронавирус.
Россияне также отреагировали на ужесточение в стране борьбы с коронавирусом. В результате вирус стал главным героем мемов в соцсетях.
Какая ситуация в мире?
Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит дефицит продовольствия и голод из-за пандемии коронавируса. Это связано с трудностями логистики и нехваткой рабочей силы. В ООН отмечают, что неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса, поэтому нельзя исключать, что может произойти масштабный продовольственный кризис.
Что пишут другие СМИ?
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В Минздраве РФ заявили, что система здравоохранения в России готова
Что будет дальше?
В Минздраве РФ предупредили, что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом. Как заявил URA.RU вирусолог Виктор Зуев, пик пандемии коронавируса в России действительно должен наступить в ближайшие недели, при этом число новых заболевших будет снижаться благодаря плюсовой температуре.
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