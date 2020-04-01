Челябинский губернатор ввел новые запреты из-за карантина по коронавирусу

Губернатор Алексей Текслер оценил ситуацию в регионе на фоне пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 апреля подписал постановление о введении дополнительных карантинных мер в регионе из-за коронавируса. На утреннем брифинге он дал оценку ситуации в области, передает корреспондент URA.RU.

В регионе зарегистрирован 21 случай коронавируса, подтвержденных лабораторией «Вектор» в Новосибирске. Из них новых случаев — семь. Два человека уже выписались. Несмотря на то, что число заболевших в регионе значительно выросло, Текслер не считает ситуацию критической.

«Фаза эпидемии в регионе находится на контроле, — отметил Текслер. — Это связано с тем, что число приезжающих из-за границы резко снижается. С 18 марта Роспотребнадзор выписывал до 500 постановлений в день жителям области, приезжающим из-за рубежа. Пик был 29 марта, выписано 752 постановления (вернулся чартер из Тайланда). 31 марта таких постановлений было 339. Новых рейсов из-за рубежа в регион не будет. Мы получили телеграмму из Росавиции, что в аэропортах Челябинска и Магнитогорска приостановлено международное сообщение».

Текслер также сообщил, что согласно рекомендациям Минюста РФ, приостанавливается государственная регистрация браков и разводов. Если свадьбу отменить невозможно, регистрации проводятся в присутствии только новобрачных. Организациям, не прервавшим свою деятельность, необходимо усилить дезинфекционный режим. Хотя людей на улицах городов после ведения режима всеобщей самоизоляции стало меньше, наблюдаются скопления сотрудников у проходных предприятий с непрерывным производственным циклом. «Это будет пресекаться», — заявил губернатор.

Текслер отметил, что в регионе пока не будет вводиться пропускной режим. «Смотрим опыт других территорий и сами думаем над этим режимом. Работу надо организовать так, чтобы это функционировало без сложностей, но вероятность введения такой нормы существует», — заявил он.

Сам брифинг проходил при усиленных мерах безопасности. Журналистов рассадили за 15 метра друг от друга, после каждого вопроса от прессы микрофон протирали антисептиком.