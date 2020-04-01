Еще вчера Челябинская область была на десятом месте по количеству зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным сайта стопкоронавирус.рф, транслирующего данные правительственного оперативного штаба, в Челябинской области на 1 апреля зарегистрировао седьмой за последние сутки случай заражения коронавирусом. Таким образом, заболел 21 человек, что выводит регион на седьмое место в РФ по числу зараженных COVID-19.

Несколькими часами ранее власти области располагали информацией о шести новых случаях заражения, подтвержденных в новосибирском центре «Вектор». До сегодняшнего дня Южный Урал находился на девятом месте по числу заболевших в России. Новые данные в правительстве области URA.RU пока не прокомментировали.

Также к 1 апреля выздоровели двое челябинских пациентов с коронавирусом — в Миассе и в Магнитогорске.

Накануне в области был ужесточен режим самоизоляции. На границах Челябинской области со стороны Башкортостана, Свердловской, Курганской и Оренбургской областей появились посты ДПС. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с теми, кто въезжает на территорию региона Улицы областного центра обеззараживает спецтехника.