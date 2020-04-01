Новое средство обнаружения коронавируса изобрели в России

Технологию разрабатывали российские врачи, вирусологи и микробиологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения РФ запатентовало устройство, которое проверяет воздух на наличие нового коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Роспатента.

Технологию разрабатывали врачи, вирусологи и микробиологи. «Устройство собирает частицы воздуха, переводит их в жидкое состояние, автоматически готовит пробы к анализу, а затем проводит анализ пробы на мультиплексном иммунологическом анализаторе», — написано в описании патента. Отмечается, что устройство беспрерывно проверяет состав воздуха на наличие инфекций, в том числе нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, передает RT. По обновленным данным, в столице выздоровели 45 человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом количество выздоровевших в Москве достигло 115 человек, пишет агентство Nation News.