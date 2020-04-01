Продажу алкоголя в России начали ограничивать из-за коронавируса

Несколько регионов России ограничили продажу алкоголя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Башкирии запретили продавать алкогольные напитки в вечернее время. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

«С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18:00 до 10:00, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут», — написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что одновременно в Башкирии усиливаются меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

Аналогичные меры вводятся и в Карелии. Там разрешат продавать алкоголь только с 10:00 до 14:00. В остальное продажа напитков строго запрещается, передает Nation News. Накануне полный запрет на продажу алкоголя до 6 апреля ввели в четырех районах Якутии. Решение чиновники объяснили действующим в регионе режимом повышенной готовности, а также ростом числа преступлений в состоянии опьянения.

Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распорядиться закрыть алкогольные магазины на период карантина в связи с коронавирусом.