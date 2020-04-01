В магазинах Курганской области во время карантина выросли цены

Максимальные цены на разные категории товаров выросли на 8-12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В магазинах Зауралья во время режима повышенной готовности цены выросли на 8-12 процентов. Об этом URA.RU рассказала руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская.

«Превышение по максимальным ценам с 23 по 31 марта по разным категориям наблюдается от 8 до 12 процентов», — прокомментировала ситуацию Соболевская. По ее данным, за неделю в магазинах сетей «Магнит» и «Метрополис» сахар подорожал на два-три рубля. В «Пятерочке» выросли на 10% цены на яблоки и сливочное масло. Однако были и товары, которые в итоге подешевели: к примеру, гречка и мука.

С 23 марта сотрудники УФАС Курганской области ежедневно проверяют в магазинах крупных торговых сетей цены на 24 позиции социально значимых продуктов и товаров. В Кургане сотрудники сами выезжают в магазины, о ситуации в районах им сообщают представители местных властей.

Власти Курганской области ввели в регионе режим повышенной готовности с 16 марта, а с 1 апреля введен режим самоизоляции. На 1 апреля заболевших коронавирусом COVID-19 в Курганской области нет. Единственным заболевшим курганцем была девочка, вернувшаяся из Испании. Оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении 30 марта.