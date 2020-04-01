В Минздраве РФ объяснили, при каких условиях беременные могут нарушить изоляцию

Несмотря на введенный во многих регионах России режим самоизоляции, беременные женщины должны посещать лечащего врача в соответствии с графиком. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава РФ, доктор медицинских наук Геннадий Сухих.
«Они должны в соответствии с графиком посещать своего лечащего врача. Для внепланового обращения существует два синдрома: преждевременные роды, и преэклампсия», — цитирует Сухих «Ридус». Он подчеркнул, что в последних случаях беременные должны незамедлительно ехать в ближайший перинатальный центр.
Доктор уверен, что даже в случае ужесточения режима изоляции визит к гинекологу будет разрешен. По его мнению, беременные женщины должны сохранять спокойствие даже в период коронавируса. Международный опыт свидетельствует, что вертикальной передачи COVID-2019 от матери к ребенку нет. Профессор советует будущим мамам чаще выходить на балкон, чтобы компенсировать недостаток прогулок и солнца.
Ранее беременным россиянкам объяснили, чем для них опасен коронавирус. В Минздраве говорили, что COVID-2019 повышает риск летального исхода и появления осложнений у беременных при аборте и родах.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «