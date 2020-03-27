Беременным россиянкам объяснили, чем для них опасен коронавирус

Коронавирус повышает риск летального исхода и множества осложнений у беременных при аборте и родах. Это следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ, опубликованных на сайте ведомства.
«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений», — говорится в материале. Отмечается, что заражение коронавирусом при беременности может усложнить протекание болезни. Также COVID-19 может вызвать развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений. Помимо этого болезнь может привести к гибели плода и послеродовым гнойно-септическим осложнениям.
Ранее главный эпидемиолог российского Минздрава РФ Николай Брико сделал прогноз относительно спада распространения коронавируса на территории страны. Он считает, что болезнь начнет идти на спад в конце апреля — первых числах мая, пишет сайт argumenti.ru.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «