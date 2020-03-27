Беременным россиянкам объяснили, чем для них опасен коронавирус

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Заражение коронавирусом при беременности может усложнить протекание болезниФото: Марина Молдавская © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус повышает риск летального исхода и множества осложнений у беременных при аборте и родах. Это следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ, опубликованных на сайте ведомства.

«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений», — говорится в материале. Отмечается, что заражение коронавирусом при беременности может усложнить протекание болезни. Также COVID-19 может вызвать развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений. Помимо этого болезнь может привести к гибели плода и послеродовым гнойно-септическим осложнениям.

Ранее главный эпидемиолог российского Минздрава РФ Николай Брико сделал прогноз относительно спада распространения коронавируса на территории страны. Он считает, что болезнь начнет идти на спад в конце апреля — первых числах мая, пишет сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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