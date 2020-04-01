Замглавы Минздрава РФ снят с должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова
Заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников освобожден от должности по своей просьбе. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя Министра здравоохранения РФ по его просьбе», — говорится в документе за подписью Мишустина. Распоряжение датировано 31 марта 2020 года.
Дмитрий Костенников занимал должность замглавы Минздрава РФ с июля 2013 года. До этого в течение четырех лет он занимал должность заместителя министра юстиции.