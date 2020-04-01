Замглавы Минздрава РФ снят с должности

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Пресс-конференция в АП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия КостенниковаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников освобожден от должности по своей просьбе. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя Министра здравоохранения РФ по его просьбе», — говорится в документе за подписью Мишустина. Распоряжение датировано 31 марта 2020 года.

Дмитрий Костенников занимал должность замглавы Минздрава РФ с июля 2013 года. До этого в течение четырех лет он занимал должность заместителя министра юстиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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