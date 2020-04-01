31 марта 2020

Сотни тысяч тюменцев потеряли возможность бесплатно ездить на автобусах

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Улицы города. Карантин. Тюмень
Тюменские власти заблокировали более 300 тысяч транспортных картФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 300 тысяч льготных транспортных карт было заблокировано властями Тюменской области. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских. О введении ограничения вечером 30 марта объявил глава региона Александр Моор.

«Карты заблокированы на время действия особого режима по коронавирусу. Вне зависимости от возраста льготников всем нужно находиться дома», — подчеркнула чиновница. Возможность бесплатно передвигаться в общественном транспорте потеряли пенсионеры, школьники и студенты.

Кузнечевских также призвала всех жителей региона оставаться дома и не покидать жилище без особой нужны. С 28 марта по 10 апреля самоизоляция обязательна для пенсионеров от 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями — за нарушение ими карантина предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей. Для всех остальных мера пока носит рекомендательный характер.

Замгубернатора отметила, что ситуация с коронавирусом в Тюменской области стабильна. На 1 апреля в инфекционной больнице находятся четыре человека, заразившихся опасной болезнью. Еще двоим пациентам удалось полностью излечиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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