31 марта 2020
30 марта 2020

В ХМАО выявлены первые случаи заражения коронавирусом внутри региона

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Два заболевших жителя заразились коронавирусом в ЮгреФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО среди восьми человек зараженных коронавирусом появились первые «непривозные» случаи заболевания этой инфекцией. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Жительница Сургута заразилась коронавирусом, контактируя с другим пациентом, у которого было выявлено это заболевание. Аналогичная ситуация и с вахтовиком с Приобского месторождения. «Территориально этот случай закреплен за Ханты-Мансийским районом. Гражданин не посещал зарубежье, но контактировал на работе с лицами, которые за рубежом были», — прокомментировала Кудрявцева.

Еще один выявленный случай был лабораторно подтвержден в Ханты-Мансийске. Этот пациент заразился коронавирусом во время путешествия по Европе. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что угроз жизни для зараженных коронавирусом нет. «Примерно через два-три дня мы планируем к выписке трех пациентов. У них уже нет клинических признаков заболевания. Но нужно подтверждение в виде двухкратного отрицательного исследования на коронавирусную инфекцию», — прокомментировал Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО лабораторно подтвержден диагноз коронавирусная инфекция у восьми человек. Одной из пациенток госпитализация не потребовалось, оно находится под наблюдением врачей дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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