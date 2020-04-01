В ХМАО подтвердился новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в Югре подтвердилось заболевание коронавирусом у трех человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО лабораторно подтвержден новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На федеральном сайте Роспотребнадзора появилась информация о трех новых случаях заболевания коронавирусом. Однако о двух из них стало известно 31 марта. Во время заседания регионального оперативного штаба глава роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева объявила, что инфекция подтверждена у вахтовика с Приобского месторождения и жителя Сургута.

Информации об еще одном подтвержденном случае пока нет, связаться с представителями Роспотребнадзора ХМАО на момент публикации материала не удалось. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU сообщили, что подробности будут озвучены на брифинге. Таким образом, всего в Югре установлено восемь человек, у которых официально подтвержден коронавирус.