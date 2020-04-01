31 марта 2020
30 марта 2020

В ХМАО подтвердился новый случай заболевания коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
За последние сутки в Югре подтвердилось заболевание коронавирусом у трех человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО лабораторно подтвержден новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На федеральном сайте Роспотребнадзора появилась информация о трех новых случаях заболевания коронавирусом. Однако о двух из них стало известно 31 марта. Во время заседания регионального оперативного штаба глава роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева объявила, что инфекция подтверждена у вахтовика с Приобского месторождения и жителя Сургута.

Информации об еще одном подтвержденном случае пока нет, связаться с представителями Роспотребнадзора ХМАО на момент публикации материала не удалось. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU сообщили, что подробности будут озвучены на брифинге. Таким образом, всего в Югре установлено восемь человек, у которых официально подтвержден коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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