Ученые ищут способы справиться с вирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии. В мире зарегистрировано 874 145 (+15 322 за сутки) случаев заражения и 184 596 (+7 455) случаев излечения, а также 43 284 (+ 1 178) смертельных исходов болезни. В России зафиксировано 2 777 случаев заболевания (+440 за день), 190 человек вылечились, 24 человека умерли (+7).

Что нового иностранные ученые узнали о вирусе

Китайские ученые выяснили, что коронавирус может содержаться в образцах мокроты и кала, даже если человек считается выздоровевшим. Исследование показало, что одновременно отрицательный результат на коронавирус, учитывающий пробу с носоглотки, и положительный, основанный на образцах мокроты и кала, продемонстрировали 22 человека. Это означает, что пациенты, считающие себя выздоровевшими, могут передавать заразу.

Ученые приблизились к расшифровке генома вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверти случаев заболевание COVID-19 протекает без симптомов, заявил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. По его словам, люди, не понимающие, что инфицированы, активно заражают других.

Миллионы людей по всему миру уже имеют иммунитет к коронавирусу, показывает исследование ученых из Оксфордского университета. По их данным, пандемия находится на более поздней стадии, чем считалось ранее. Специалисты считают, что в Великобритании может быть инфицирована уже половина населения, но в подавляющем большинстве случаев симптомы у больных отсутствуют. При этом специалисты уверены, что большая часть населения уже выработала устойчивость к вирусу.

Немецкие ученые приблизились к расшифровке генома коронавируса. Как сообщает Deutsche Welle, специалисты расшифровали ключевой энзим, который отвечает за размножение вируса. Если научиться его подавлять, то это позволит отключить копирование вируса, то есть обеспечит эффективную противовирусную защиту.

Какие открытия сделали специалисты в России

Минздрав РФ запатентовал устройство, которое проверяет воздух на наличие нового коронавируса. Устройство способно беспрерывно проверять состав воздуха на наличие инфекций, в том числе нового COVID-19.

Для россиян изобрели супер-тест на коронавирус. Ученые ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую технологию, которая может не только выявить коронавирусную инфекцию, но и отличить ее от других родственных вирусов.

Ожирение мешает инфицированным победить вирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Петербурге ученые нашли способ борьбы с последствиями коронавируса. Специалисты предлагают лечить осложнения отечественным препаратом, созданным из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. Препарат позволит побороть осложнения в виде пневмонии, причем в самой жесткой ее форме.

Найдена связь между ожирением и шансами выздороветь от коронавируса. Российские вирусологи выяснили: чем показатель индекса массы тела больше, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа. Как следствие такие люди будут гораздо хуже переносить COVID-19. Специалисты уточняют, что еще одним отягчающим обстоятельством становится меньшая глубина и объем легких у людей с ожирением.

Новые способы борьбы с вирусом

При лечении коронавируса может помочь переливание крови от уже переболевших людей новым пациентам, пишет South China Morning Post со ссылкой на университет Гонконга. На основе крови переболевших грызунов они делали сыворотку и внедряли ее здоровым хомякам, после чего заражали их коронавирусом. Оказалось, что у получивших сыворотку грызунов вирусная нагрузка на организм была в десять раз ниже. По мнению ученых, такой способ поможет лечить и людей.

Российские ученые нашли эффективный способ уничтожения коронавируса. Специалисты из «Сколково» разработали метод борьбы с бактериями, грибками и вирусами при помощи воды, обработанной специальной холодной плазмой. Они утверждают, что метод способен уничтожать и тела коронавируса.

Переливание крови может помочь в борьбе с COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эпидемиологи из США связали различия в скорости распространения и уровня смертности от коронавируса в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ (против туберкулеза). Их выводы опубликованы в электронной библиотеке medRxiv. Те страны, где вакцинация БЦЖ не была принята (Италия, США), сильнее всего пострадали от COVID-19, указывают специалисты. Повсеместное введение прививок от туберкулеза может помочь в борьбе с распространением вируса, полагают специалисты.

Австралийские ученые заявили, что организм людей с хорошим иммунитетом может самостоятельно побороть коронавирус, сообщает издание Nature Medicine. Специалисты изучили историю больной COVID-19 жительницы Уханя, приехавшей в Австралию. Медики госпитализировали женщину, но не стали назначать ей противовирусные препараты. В итоге пациентка самостоятельно выздоровела через две недели.