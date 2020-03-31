30 марта 2020

Для россиян изобрели супер-тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Своевременное диагностирование болезни должно помочь остановить пандемиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученые ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что новый тест может не только выявить коронавирусную инфекцию, но и отличить ее от других родственных вирусов. Помимо этого, Роспотребнадзор подчеркнул, что своевременное диагностирование болезни должно помочь остановить пандемию, пишет RT.

В России неделя с 31 по марта по 5 апреля объявлена нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать меры по введению режима самоизоляции граждан. Согласно условиям, люди могут покидать свои дома только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин, аптеку и на работу. В некоторых регионах страны ввели запрет на продажу алкоголя во время карантина, передает портал «Утро.ру».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...