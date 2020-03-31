Для россиян изобрели супер-тест на коронавирус

Своевременное диагностирование болезни должно помочь остановить пандемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что новый тест может не только выявить коронавирусную инфекцию, но и отличить ее от других родственных вирусов. Помимо этого, Роспотребнадзор подчеркнул, что своевременное диагностирование болезни должно помочь остановить пандемию, пишет RT.

В России неделя с 31 по марта по 5 апреля объявлена нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать меры по введению режима самоизоляции граждан. Согласно условиям, люди могут покидать свои дома только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин, аптеку и на работу. В некоторых регионах страны ввели запрет на продажу алкоголя во время карантина, передает портал «Утро.ру».