Utair изменила правила обмена и возврата билетов

По новым правилам, обменивать и сдавать можно даже невозвратные билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания Utair разрешила пассажирам сдавать и обменивать невозвратные билеты. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Для удобства пассажиров Utair упростил правила обмена и возврата билетов. Теперь билеты по всем тарифам авиакомпании, даже невозвратным, можно обменять или вернуть. Билеты по любому тарифу, купленные с 1 апреля, можно обменять на другую дату вылета или сдать», — сказано в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

В авиакомпании добавили, что за обмен и возврат билетов придется заплатить. Размер комиссии для пассажиров класса «Премиум» составит 100 рублей, «Бизнес» — 500 рублей, «Оптимум» и «Минимум» — 1000 и 1500 рублей соответственно.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиакомпании Utair URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Туда направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за пандемии коронавируса уральские авиакомпании сокращают внутренние рейсы.