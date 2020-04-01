Как весело жить при самоизоляции. Первый «Кухонный разговор» URA.RU — с главной звездой Instagram на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инстаграм-блогер Юлия Куманяева. Екатеринбург, куманяева юлия
Переходите на нашу страницу в InstagramФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России — пятый день дополнительных выходных, назначенных президентом РФ Владимиром Путиным из-за мировой эпидемии коронавируса. Миллионы соотечественников живут в режиме самоизоляции, не выходят из квартир, ожидая, что распространение COVID-19 остановится. Мы поможем нашим читателям не впасть в четырех стенах в уныние — сегодня в первом выпуске спецпроекта «Кухонные разговоры» самая популярная уралочка в Instagram Юлия Куманяева расскажет, как она переносит самоизоляцию.

Куманяева — владелица салонов красоты «JK» и «Кума», выстроившая свой бизнес с нуля, и подписчики агентства уже задали ей вопросы о том, как работать удаленно, как сохранить бизнес, ведь одновременно с коронавирусом мир на прочность испытывает экономический кризис. Переходите прямо сейчас в наш Instagram — там вы можете задать любые вопросы.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...