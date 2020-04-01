В России — пятый день дополнительных выходных, назначенных президентом РФ Владимиром Путиным из-за мировой эпидемии коронавируса. Миллионы соотечественников живут в режиме самоизоляции, не выходят из квартир, ожидая, что распространение COVID-19 остановится. Мы поможем нашим читателям не впасть в четырех стенах в уныние — сегодня в первом выпуске спецпроекта «Кухонные разговоры» самая популярная уралочка в Instagram Юлия Куманяева расскажет,
Куманяева — владелица салонов красоты «JK» и «Кума», выстроившая свой бизнес с нуля, и подписчики агентства уже задали ей вопросы о том, как работать удаленно, как сохранить бизнес, ведь одновременно с коронавирусом мир на прочность испытывает экономический кризис. Переходите прямо сейчас в наш