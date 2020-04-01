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В России — пятый день дополнительных выходных, назначенных президентом РФ Владимиром Путиным из-за мировой эпидемии коронавируса. Миллионы соотечественников живут в режиме самоизоляции, не выходят из квартир, ожидая, что распространение COVID-19 остановится. Мы поможем нашим читателям не впасть в четырех стенах в уныние — сегодня в первом выпуске спецпроекта «Кухонные разговоры» самая популярная уралочка в Instagram Юлия Куманяева расскажет, как она переносит самоизоляцию .