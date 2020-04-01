В Москве бизнес начал массово лишаться своих офисов из-за кризиса

В Москве компании начали массово съезжать из своих офисов из-за неспособности платить за аренду, сообщают представители рынка недвижимости. При этом количество новых запросов на подбор коммерческих помещений для съема упало до нуля.
«Собственники и арендаторы звонят и сообщают, что прекращают договоры аренды. Есть примеры, когда владельцы помещений готовы даже сделать скидку в 10%, но в сегодняшних реалиях компании вообще не в силах платить или не видят необходимости в этом, ведь кабинеты простаивают из-за карантинных мер», — рассказала URA.RU исполнительный директор «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Векшина.
Организация направляла собственникам коммерческих площадей обращение с просьбой предоставить бизнесу арендные каникулы или отсрочку по платежам, сообщила агентству Векшина. Однако пойти на послабления согласились лишь 60% арендодателей.
Гендиректор агентства недвижимости «Белый город» Михаил Чумалов в беседе с URA.RU заметил, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Москве начал проседать еще до пандемии коронавируса из-за экономических проблем. Однако действие карантинных мер усугубило ситуацию. «Запросов на аренду коммерческих площадей сегодня вообще нет», — резюмировал Чумалов.
По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения новым типом коронавируса. Москва стала первым регионом в стране, где был введен режим самоизоляции населения. Ограничительные меры негативно отразились на состоянии бизнеса, из-за чего многие москвичи рискуют потерять доходы или попасть под сокращения.