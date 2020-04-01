В Москве бизнес начал массово лишаться своих офисов из-за кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, недвижимость, бизнес центр, екатеринбург-сити, офисники
40% собственников помещений отказались снижать арендную плату для компанийФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В Москве компании начали массово съезжать из своих офисов из-за неспособности платить за аренду, сообщают представители рынка недвижимости. При этом количество новых запросов на подбор коммерческих помещений для съема упало до нуля.

«Собственники и арендаторы звонят и сообщают, что прекращают договоры аренды. Есть примеры, когда владельцы помещений готовы даже сделать скидку в 10%, но в сегодняшних реалиях компании вообще не в силах платить или не видят необходимости в этом, ведь кабинеты простаивают из-за карантинных мер», — рассказала URA.RU исполнительный директор «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Векшина.

Организация направляла собственникам коммерческих площадей обращение с просьбой предоставить бизнесу арендные каникулы или отсрочку по платежам, сообщила агентству Векшина. Однако пойти на послабления согласились лишь 60% арендодателей.

Статья по теме
В Москве рухнул рынок аренды жилья. «Такого в истории еще не было»

Гендиректор агентства недвижимости «Белый город» Михаил Чумалов в беседе с URA.RU заметил, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Москве начал проседать еще до пандемии коронавируса из-за экономических проблем. Однако действие карантинных мер усугубило ситуацию. «Запросов на аренду коммерческих площадей сегодня вообще нет», — резюмировал Чумалов.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения новым типом коронавируса. Москва стала первым регионом в стране, где был введен режим самоизоляции населения. Ограничительные меры негативно отразились на состоянии бизнеса, из-за чего многие москвичи рискуют потерять доходы или попасть под сокращения.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...