Росстат зафиксировал рост цен на продукты в российских магазинах, случившийся за неделю с 23 по 30 марта. Судя по выводам аналитиков, в большей степени повышение коснулось овощей и фруктов, к примеру, за неделю репчатый лук в стране подорожал на 7,8 процента.
Также за прошедшие семь дней поднялись цены на морковь (на 3,7 процента), капусту (3,3 процента), картофель (2,8 процента), яблоки (2,2 процента). Независимый эксперт торгового рынка Александр Анфиногенов в беседе с URA.RU заявил, что повышение цен связано не только с сезонными факторами, но и с ажиотажным спросом россиян на продукты в период распространения коронавируса.
«Естественно, все стараются выжать максимум из текущей конъюнктуры рынка. Вы же, например, слышали, как поднялись цены на имбирь, как только началась его нехватка на полках. Понимая, что границы для импорта фактически закрыты, логистика осложнена, а спрос очень высокий, представители торговли воспользовались ситуацией», — заявил URA.RU Анфиногенов.
Среди других категорий товаров, по данным Росстата, заметно подорожали сахар (на 3,5 процента) и куриные яйца (2,3 процента). Также аналитики подсчитали, что за неделю средние цены гречку, пользующуюся особым спросом в период пандемии коронавируса, выросли на 2,2 процента.
Ранее URA.RU сообщало, что российские торговые сети начали повышать цены на различные категории продуктов под натиском поставщиков. В некоторых случаях рост оказался десятикратным. К примеру, были зафиксированы случаи продажи килограмма имбиря за семь тысяч рублей.
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