В Тюмени ужесточили наказание за нарушение самоизоляции

Депутаты увеличили суммы штрафов за нарушение особых режимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Депутаты Тюменской областной думы ужесточили наказание за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

«В режиме заочного голосования региональные законодатели поддержали законопроект областного правительства „О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности“», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что поправки вносятся в статью о невыполнении нормативных правовых актов по защите населения в ЧС. Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Сейчас нарушение режима повышенной готовности или ЧС карается штрафом для граждан от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей.

В новой редакции к ответственности также привлекут и юридических лиц. Так, например, согласно поправкам, для граждан штраф составит от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение тюменцев ждут повышенные штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор ужесточил меры по противодействию коронавирусу. Такое решение глава региона принял из-за массовых нарушений гражданами режима самоизоляции. Однако в области до сих пор не введен режим полной самоизоляции.