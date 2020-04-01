На Урале из-за кризиса могут закрыться четыре тысячи салонов красоты

Бизнес начнет уходить в онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Малый бизнес Урала ощутит удар кризиса в конце апреля. Такой прогноз сделала владелица салонов красоты «JK» и «Кума» в Екатеринбурге Юлия Куманяева. Об этом она рассказала в прямом эфире спецпроекта «Кухонные разговоры» на URA.RU, который редакция запустила в период карантина.

«Через две-три недели ситуация может поменяться. Правительство поддержку пока не особо оказывает, не все арендодатели снижают плату. Если говорить о бьюти-бизнесе, Свердловская область рискует потерять до 30% [рынка], то есть порядка 4000 салонов. Сейчас время уступок и договоренностей, было бы хорошо, если бы все забыли про апрель и простили все коммунальные платежи, арендные платы», — сказала Куманяева.

По словам бизнес-вумен, выходом из ситуации для предпринимателей может стать перевод бизнеса в онлайн. «Время занимать новые ниши, определять площадки для работы, переводить сотрудников на удаленку, внедрять онлайн-собрания и оговаривать новый пул обязанностей», — добавила владелица бизнеса.