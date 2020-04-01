31 марта 2020

Власти ХМАО начнут массовую ревизию нефтяников и газовиков из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проверить все предприятия ТЭК в регионеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО, после случая на Приобском месторождении, устроят массовую ревизию всех вахтовых предприятий в регионе на соблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в личном Instagram-аккаунте. По словам источника URA.RU, к проверке привлекут различные надзорные ведомства, в том числе и силовиков.

«По данным государственных органов власти, обращений граждан, работодатели не создали безопасных условий для работников. Поручила профильным органам государственной власти ужесточить контроль за ситуацией», — отметила Комарова.

Она также отметила, что из-за того, что предприятия не создали безопасные условия для сотрудников и был установлен один заболевший работник на Приобском месторождении. «Сейчас под медицинский контроль взяты 34 человека, с которыми контактировал вахтовик», — подчеркнула глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении у одного из вахтовиков было подозрение на коронавирус, поскольку он вернулся с отдыха за границей. Теперь 14 его коллег находятся в обсерваторе в «Югане», еще 21 человек помещены в ОКБ Ханты-Мансийска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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