Жириновский отчитал соотечественников, которые из-за границы бегут лечится от COVID-19 в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен тем, что постоянно проживающие за рубежом россияне в период пандемии внезапно стали стремиться на родину. В своем телеграм-канале он предложил перебежчикам «оставаться со своими болячками» за границей.
«Возвращаются граждане России, которые постоянно проживают за рубежом. Там их не лечат, видимо, дорого, или на них не распространяются местные страховки. Вот и получается: там они отдыхают, развлекаются, обогащают эти страны, а вот лечиться едут к нам в нагрузку», — считает политик.
По мнению Жириновского, поведение этих людей не только неприлично, но и не патриотично. «Пряники — иностранцам, а заразу — своим», — отметил политик. Жириновский считает, что раз люди выбрали себе новую родину, то и должны оставаться там в любой ситуации, пишет «
По последним данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в России насчитывается 2 780 граждан, заразившихся коронавирусом, 27 человек погибли (0,97%), а 207 излечились.
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