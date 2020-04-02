В Кургане в разгар борьбы с коронавирусом уволился главврач крупнейшей больницы

Главный врач Курганской областной больницы Сергей Мысливцев покинул свой пост. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из сферы здравоохранения.
«С Сергеем Владимировичем департамент здравоохранения не продлил контракт. Насколько мне известно, он хотел продолжать работать. Все-таки 15 лет возглавлял больницу. Коллектив его уважает», — поделился с URA.RU один из медиков.
Другой предположил, что Мысливцева вынудили уйти по собственному желанию: «Говорили, что там проводятся проверки. У любого главврача при желании можно найти нарушения. Иначе пациенты совсем могут не дождаться помощи».
Дозвониться на сотовый телефон Мысливцева, имеющийся в распоряжении редакции, не получилось. В приемной областной больницы URA.RU пояснили, что сейчас обязанности главного врача исполняет Екатерина Хиева, которая занимала пост заместителя главного врача по медицинской части. В разговоре с URA.RU она сказала: «Я не могу ничего комментировать, извините».
В департаменте здравоохранения оперативные комментарии агентству получить не удалось. Направлен запрос.
Сейчас в России идет активная борьба с распространением коронавируса. Принимаются меры — для населения введен режим полной самоизоляции. Медики готовятся к приему и лечению пациентов в случае появления новых фактов заражения. На 2 апреля в Курганской области зафиксирован единственный случай коронавируса. Сейчас пациент уже выписан в связи с выздоровлением.
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