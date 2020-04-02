Тюменский бизнес пустился в спекуляцию медоборудованием

Тюменцам предлагают купить портативные аппараты ИВЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне карантина по коронавирусу в тюменском бизнес-сообществе появились предприниматели, выставляющие на продажу аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочее медоборудование. Соответствующие объявления размещены в чате тюменских предпринимателей.

«Аппараты для искусственной вентиляции легких привезем из Китая. Гарантии», — предлагает участник сообщества Иван Павловский. Другие участники предлагают приобрести кислородные концентраторы, которые помогают поддерживать уровень кислорода в крови. «Кто хочет спокойно пережить новую заразу, пишите в личку», — предлагает Алексей Пономарев. Цену на такую медтехнику не называются.

Также в бизнес-чатах начали торговать оптовыми партиями антисептиков и масок. Причем обеззараживающие жидкости продают как в канистрах, так и в маленьких бутылочках. За литр просят до полутора тысяч рублей, за бутылочку в 100 мл (при покупке оптом) — 25 рублей. Маски партиями от 1 тыс. штук готовы продать по цене 35 рублей за штуку. На продажу антисептиков перепрофилировалась даже тюменская сеть химчисток «Dream», которая в своем Instagram предлагает тюменцам приобрести 5 литров обеззараживающей жидкости по цене от 4,9 тыс. рублей, либо флаконы по одному литру за 1,5 тыс. рублей.

В департаменте здравоохранения Тюменской области не стали комментировать данную ситуацию. Пока в Тюмени зафиксировано только шесть случаев заболевания коронавирусом, двое заразившихся уже выздоровели. Как ранее сообщало URA.RU, в регионе усилены меры по противодействию распространению коронавируса, местных жителей призывают соблюдать режим самоизоляции.