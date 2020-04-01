Новые заболевшие коронавирусом в Тюмени оказались жителями спального района. КАРТА

С января Тюмени зафиксировано уже шесть случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семейная пара из Тюмени, о заражении которой коронавирусом стало известно 31 марта, живут на ул. Валерии Гнаровской. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тюменцы заразились опасной болезнью в Австрии.

«Они были на режиме самоизоляции у себя дома на улице Гнаровской», — сообщил инсайдер. В оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области эту информацию не прокомментировали. Ранее власти заявляли, что семейная пара ответственно ограничила себя в перемещениях сразу после возвращения из-за границы.

С начала эпидемии на территории региона было зафиксировано шесть случаев (семейная пара — это пятый и шестой пациенты) заражения опасной болезнью. Первый случай заболевания коронавирусом в Тюмени был зарегистрирован у китайской студентки Лесли 31 января. Она была эвакуирована в областную инфекционную больницу из общежития ТИУ, находящегося по адресу ул. Мельникайте, 61б.

COVID-19 вернулся в Тюмень 15 марта. Диагноз подтвердили у мужчины, который приехал из-за границы, где проводил отпуск на одном из популярных курортов. Его доставили в областную инфекционную больницу из Комарово.

Третьего пациента с коронавирусом доставили в инфекционную больницу 20 марта. Заболевшим оказался преподаватель ТюмГУ. В клинику его привезли прямо из учебного корпуса университета, который находится по адресу ул. 8 марта, 2/1. О четвертом заболевшем стало известно 22 марта — молодой человек находился в группе контактов предыдущего пациента, диагноз ему был поставлен уже в инфекционной больнице, где он находился на лечении.