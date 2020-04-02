Челябинцу грозит уголовное дело за заражение родственницы коронавирусом

У самого предполагаемого виновника заражения никаких симптомов инфекции нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителю Челябинской области грозит уголовное дело, если подтвердится информация, что он заразил коронавирусной инфекцией женщину. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«У родственницы жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая с коронавирусом, диагностирована двусторонняя пневмония. Тест на коронавирус у женщины условно-положительный, — рассказала Гехт. — Как сообщил губернатору Алексею Текслеру глава ГУ МВД Андрей Сергеев, этому случаю придается особое внимание», — рассказала Гехт. Если мужчину признают виновником заражения других людей, ему грозит уголовное дело.

По ее словам, условно-положительный анализ также у сотрудника Сбербанка, где кизильчанин, занимающийся торговлей мясом, снимал деньги. «Проблема в том, что у него вообще очень много контактов», — сказала Гехт.

Также в Кизильском районе будет проведено служебное расследование на станции скорой помощи. Фельдшер заразилась, когда брала анализ у своего земляка. Проверяется информация, что женщина не была снабжена достаточно надежными средствами защиты. Сама она уже после того, как эти сведения попали в СМИ, признала, что снимала защитные очки, общаясь с зараженным.

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