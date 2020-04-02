РБК: в Кремле ищут новые варианты проведения парада Победы в условиях пандемии

Парад Победы могут перенести на осень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом российские власти рассматривают альтернативные варианты парада Победы в 2020 году. Наиболее вероятны два сценария: с переносом на более позднюю дату или без зрителей.

«В Кремле и Минобороны рассматривают сценарий проведения парада Победы осенью, в этом случае торжества могут состояться со зрителями», — пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента. В этом случае празднование будет приурочено к окончанию Второй мировой войны, которое во всем мире отмечается 2 сентября.

Еще одним вероятным сценарием источники издания назвали проведение парада Победы 9 мая, однако в режиме «без трибун». В таком случае, на праздновании не будут присутствовать зрители. Также рассматривается вариант переноса парада на ноябрь. Это связано с военным парадом, который прошел 7 ноября 1941 года во время битвы за Москву и на котором лично присутствовал Иосиф Сталин.

Издание обратилось за комментарием в Минобороны и к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продолжается подготовка к параду Победы, которым в 2020 году отметят 75-летие победы в Великой отечественной войне, несмотря на запрет властей не собираться группами более 50 человек из-за коронавируса. В пресс-службе Центрального-военного округа URA.RU рассказали, что решения об отмены парада не было. В конце марта Песков заявил, что отмена парада Победы обсуждается, однако решение пока не принято, напоминает RT. В России также проходит конкурс «Послы Победы», победители которого должны принять участие в организации парада 9 мая на Красной площади, сообщает РАПСИ .