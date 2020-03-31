Военные ЦВО пренебрегли запретом на массовые собрания во время эпидемии коронавируса

Приказа об отмене Парад Победы не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Екатеринбурге продолжается подготовка к военному параду, посвященном 75-летию Победы. Вспышка коронавируса и запрет властей собираться группами более 50 человек пока не повлияла на тренировки военных.

«Решения об отмене Парада Победы не было, подготовка ведется по плану», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

По данным URA.RU, несмотря на запрет собираться больше 50 человек, в Екатеринбурге проводятся тренировки парадных расчетов к 9 мая. Инсайдеры сообщают, что 30 марта только до обеда на плацу 32-го военного городка тренировались три «коробки» 10 на 10 человек. Участвовали команды из женщин, офицеров штаба ЦВО и военной полиции. В 32-м городке также тренируются парадные расчеты ФСИН, МЧС и парадных расчетов других ведомств.

В пресс-службе городской администрации Екатеринбурга сообщают, что первая репетиция на улицах города состоится 14 апреля. Репетиции движения техники пройдет 16, 21, 23 апреля и другие дни. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет на площади 1905 года 7 мая, причем впервые в дневное время.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 мая на территории ЦВО пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение, в том числе в Душанбе и Бишкеке — на территории Таджикистана и Киргизии находятся российские военные базы, которые входят в состав ЦВО. В параде в Екатеринбурге должны принять участие парадные расчеты военнослужащих Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистан. В авиапараде в Екатеринбурге примут участие 22 самолет и вертолета.